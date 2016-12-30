聚焦点
12月30日：称禁“不Halal蛋糕”为清真地位 麦当劳被轰矫枉过正！
没清真认证蛋糕禁入麦当劳课题发酵，麦当劳承认并直言此举是捍卫餐厅清真地位，但马华民政则斥责这是：矫枉过正！ 一名网友昨天在推特上载一张照片，显示麦当劳张贴通告阐明，只允许顾客携带获得清真认证的蛋糕入内。 大马麦当劳今天证实，禁止顾客携带没有清真认证的蛋糕进入麦当劳快餐店。而这项措施是為了...更多...
12月29日：沙巴水门贪很大弊案 局长夫妇及副手控罪37项史上起获 最多现金款项的“沙巴水务局贪污舞弊案”嫌犯今日面控... 更多...
2016年十大新闻出炉！2016年度10大新闻正式出炉！美国总统换新主果然是全球大事... 更多...
12月28日：雇员退休后全额提款 30天花光EPF数十年积蓄不要以为可以靠着公积金养老，其实，有65%会员在54岁时，他... 更多...
12月27日：敦马抨BR1M等同贿赂 汪姐不认同 阿都拉曼达兰：侮辱受惠者！敦马抨击BR1M是贿赂，朝野异口同声不苟... 更多...
王菲“幻乐一场”只唱不说 窦靖童同台和音撑妈妈
超级天后王菲1230开唱，两小时真的只唱一字不说，而最大吸睛点，就是女儿窦靖童与妈妈同台，一唱一和《你快乐，所以我快乐》引来全场骚动! 这场备受瞩目的演唱会昨晚在上海开骚，虽然日前传来黄牛市场崩盘事件，场内还是座无虚席，一众大牌明星及大腕全部来朝圣，当中有马云、陈奕迅、梁朝伟刘嘉玲夫妻、章子怡...更多...
苏打绿与国家交响乐团跨界合作 登上国家音乐厅演出第一团！即将休团的苏打绿，2017年1月1日，将与国家交响乐团跨界合... 更多...
“莉亚公主”病逝隔天 妈妈Debbie Reynolds中风也离世女儿走了，妈妈也不想留.....天堂再续母女缘..... ... 更多...
《星战》莉亚公主—Carrie Fisher病逝！美国著名女星作家、《星战》系列中要角莉亚公主——Carrie... 更多...
George Michael 圣诞节离世！（Wham！） 唱红<Las... 更多...
《风水贴士》+《财运色彩》 让你鸡年行好运！
正所谓，洞悉先机，就不会错失良机！ 风水大师Kenny Hoo许鸿方，在2017年丁酉火鸡这个“生机年”，在988《2017鸡年到》新年特备邀请下，特别在《风水贴士》+《财运色彩》两个小单元中“赠你两句”，让你在鸡年有盏指路明灯，催吉避凶行好运！ 万勿错过咯，各位！ ...更多...
2016年世界百大美女 周子瑜攀高第八林允排十四！美国电影网站「TC Candler」公布... 更多...
10大靠近MRT的美食和景点马来西亚双溪毛糯至加影的吉隆坡捷运（MRT）第一阶段，在12... 更多...
今年冬季10大颜色 这样穿就对了！这个冬季，如果你的橱柜里，除了黑白灰，还是说黑白灰，那你的世... 更多...
#988任我行 雪兰莪生态旅游特辑... 更多...
PIN & PAY 明年实行 更新信用卡PIN方法！
国家银行将从2017年1月起，实行新的信用卡和转账卡安全验证系统，那就是以个人验证码系统（PIN）取代原本的签名验证系统。日后使用银行卡，特定数额的交易，就得输入6位数得个人验证码了。 距离2017还剩下不到两个月的时间，你已经更新所有的银行卡，并确保本身已经设立PIN？据了解，国内各家银行已...更多...