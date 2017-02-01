2月1日：美大使馆确认大马不在访美禁足令名单
已故砂拉越前首长阿德南的夫人查米拉，将代表砂国阵土保党，出征丹绒拿督区州议席补选。 砂首长兼土保党主席阿邦佐哈里今天召开记者会宣佈这项消息，但查米拉并没有出席记者会。 报导指出，查米拉一直活跃于砂州慈善和志愿活动，特别是在教育、卫生和环境等领域，也作出巨大贡献...更多...
大马公务员比例世界之冠 庞大开支须正视马来西亚公务员人数庞大得惊人，根据数据显示，每19.37人当... 更多...
1月31日： MARA主席被冻结职务 反贪会开档调查人民信託局（MARA）董事尤索夫... 更多...
2月燃油价格涨 牙科收费也将近期内调整政府公布最新油价，2月燃油价格将前面调涨！ 相比起1月... 更多...
1月26日：关税局税收历史创新高 全都有赖GST!拜去年全年征收消费税所赐，关税局... 更多...
2017 贺岁电影有哪些？
1.《西游2伏妖篇》 类型：古装魔幻喜剧 期待指数： 上映日期：1月28日 捧着周星驰和徐克“王终见王”的两大招牌，《西游2伏妖篇》肯定成为今年大马贺岁片里备受瞩目的片子之一。虽然搞笑天王周星驰不再现身荧幕前，但是由星爷监制的电影向来口碑大好。去年由...更多...
真的“Nobody”了 Wonder Girls宣布解散！出道10年的韩国女子天团「Won... 更多...
林奕匡《难得一遇》MV首播会林奕匡（Phil）于早前星期天假... 更多...
鼓鼓SOLO出道 签唱会揭晓好成绩五冠王「全能型魔电新声」鼓鼓#GBOY... 更多...
988玩强单曲：黄渤《过去了》是的，文案也”过去了”。 翻开自己过去一年的日记，读上... 更多...
佳节期间易感冒 天然疗方助舒缓
今年新年天气较冷，再加上拜年时的劳碌奔波、疲累、迟睡，许多身子较弱的朋友很容易因此感冒。以下有一些天然疗法，可供大家参考！ 用精油来舒缓鼻塞问题。 滴两滴绿花白千层精油（niaouli essential oil）和三滴尤加利精油（eucalyptus radiata...更多...
大马各籍贯华人 年菜吃什么？华人农历新年，是一家大小大团圆的好时刻。在马来西亚，我国华人... 更多...
为什么女人经常手脚冰冷？女性为什么容易出现手脚冷？ 传统医学认为，女子容易因为... 更多...
《风水贴士》+《财运色彩》 让你鸡年行好运！正所谓，洞悉先机，就不会错失良机！ ... 更多...
Facebook开发电视机顶盒应用程式
美国《华尔街日报》引述相关人士的消息，表示Facebook目前正研发一个电视机顶盒（set-top boxes）应用程式。该应用程式将可以在电视机顶盒里运作，包括Apple TV。 这个世界最大的社交网络也正与数家媒体公司商谈，希望获得长视频的授权。 对此，Faceb...更多...