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新闻最正点
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  December 30th, 2016      |     新闻线

12月30日：称禁“不Halal蛋糕”为清真地位 麦当劳被轰矫枉过正！

没清真认证蛋糕禁入麦当劳课题发酵，麦当劳承认并直言此举是捍卫餐厅清真地位，但马华民政则斥责这是：矫枉过正！ 一名网友昨天在推特上载一张照片，显示麦当劳张贴通告阐明，只允许顾客携带获得清真认证的蛋糕入内。 大马麦当劳今天证实，禁止顾客携带没有清真认证的蛋糕进入麦当劳快餐店。而这项措施是為了...

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新闻线
sabah
  December 30th, 2016

12月29日：沙巴水门贪很大弊案 局长夫妇及副手控罪37项

史上起获 最多现金款项的“沙巴水务局贪污舞弊案”嫌犯今日面控... 更多...
新闻线
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  December 29th, 2016

2016年十大新闻出炉！

2016年度10大新闻正式出炉！美国总统换新主果然是全球大事... 更多...
新闻线
epf
  December 28th, 2016

12月28日：雇员退休后全额提款 30天花光EPF数十年积蓄

不要以为可以靠着公积金养老，其实，有65%会员在54岁时，他... 更多...
新闻线
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  December 27th, 2016

12月27日：敦马抨BR1M等同贿赂 汪姐不认同 阿都拉曼达兰：侮辱受惠者！

  敦马抨击BR1M是贿赂，朝野异口同声不苟... 更多...
八娱乐
faye
  December 31st, 2016      |     中港台

王菲“幻乐一场”只唱不说 窦靖童同台和音撑妈妈

超级天后王菲1230开唱，两小时真的只唱一字不说，而最大吸睛点，就是女儿窦靖童与妈妈同台，一唱一和《你快乐，所以我快乐》引来全场骚动! 这场备受瞩目的演唱会昨晚在上海开骚，虽然日前传来黄牛市场崩盘事件，场内还是座无虚席，一众大牌明星及大腕全部来朝圣，当中有马云、陈奕迅、梁朝伟刘嘉玲夫妻、章子怡...

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中港台
soda
  December 30th, 2016

苏打绿与国家交响乐团跨界合作 登上国家音乐厅演出第一团！

即将休团的苏打绿，2017年1月1日，将与国家交响乐团跨界合... 更多...
西洋
debbie
  December 29th, 2016

“莉亚公主”病逝隔天 妈妈Debbie Reynolds中风也离世

女儿走了，妈妈也不想留.....天堂再续母女缘..... ... 更多...
西洋
carrie-1
  December 28th, 2016

《星战》莉亚公主—Carrie Fisher病逝！

美国著名女星作家、《星战》系列中要角莉亚公主——Carrie... 更多...
西洋
geo-1
  December 26th, 2016

George Michael 圣诞节离世！

  （Wham！） 唱红<Las... 更多...
谈生活
kennyhoo
  December 28th, 2016      |     时尚休闲

《风水贴士》+《财运色彩》 让你鸡年行好运！

  正所谓，洞悉先机，就不会错失良机！ 风水大师Kenny Hoo许鸿方，在2017年丁酉火鸡这个“生机年”，在988《2017鸡年到》新年特备邀请下，特别在《风水贴士》+《财运色彩》两个小单元中“赠你两句”，让你在鸡年有盏指路明灯，催吉避凶行好运！ 万勿错过咯，各位！ ...

更多...
时尚休闲
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  December 28th, 2016

2016年世界百大美女 周子瑜攀高第八林允排十四！

  美国电影网站「TC Candler」公布... 更多...
饮饮食食
mrtroute
  December 20th, 2016

10大靠近MRT的美食和景点

马来西亚双溪毛糯至加影的吉隆坡捷运（MRT）第一阶段，在12... 更多...
时尚休闲
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  December 20th, 2016

今年冬季10大颜色 这样穿就对了！

这个冬季，如果你的橱柜里，除了黑白灰，还是说黑白灰，那你的世... 更多...
旅Fun
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  December 20th, 2016

#988任我行 雪兰莪生态旅游特辑

... 更多...
逛市场
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  December 19th, 2016      |     理财小贴士

PIN & PAY 明年实行 更新信用卡PIN方法！

国家银行将从2017年1月起，实行新的信用卡和转账卡安全验证系统，那就是以个人验证码系统（PIN）取代原本的签名验证系统。日后使用银行卡，特定数额的交易，就得输入6位数得个人验证码了。 距离2017还剩下不到两个月的时间，你已经更新所有的银行卡，并确保本身已经设立PIN？据了解，国内各家银行已...

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潮楼产业
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  December 19th, 2016

5个简单技巧 让家居更舒适

买房涉及到庞大的开销和左右生活起居，作为房子的主人，如果有意... 更多...
潮楼产业
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  December 19th, 2016

看屋技巧马上学会

跟经纪或业主去看房，到底要看些什么呢？房子的坐向、格局、厨房... 更多...
理财小贴士
yanjian
  December 19th, 2016

眼见，未必为实！

我叫阿明，是四位孩子的父亲，因为经济不景，被公司裁了，为了生... 更多...
理财小贴士
uber
  December 19th, 2016

这样经营Uber生意月赚6万马币！

虽然世间上没有不劳而获的事，但至少可以动动脑筋，就可以用最轻... 更多...

演唱会 / 最新消息与活动

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2016十大新闻出炉！ 看看是那10则新闻众望所归！
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  December 18th, 2016      |     最新剧集

星光背后

娱乐圈内有人财富万贯，有人千疮百孔 有人名成利就，有人千丝万缕 但系佢地都逃唔过秘密呒煎熬 讯息： 这部剧主要是借助电视圈的人，事，物来描写现今社会的人，为了追求物质，理想，愿望而奋斗。剧中的8个角色就代表了8种不同的社会人，当中他们都 用了属于自己的方式，有好的，又坏的，希望借...

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经典广播剧
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  December 20th, 2016

星灵人间

第一集 第二集 第三集 ... 更多...
最新剧集
happybirthday
  December 18th, 2016

生日快乐

每个生命都有一日特别属于自己慨日子 给难忘的生日快乐...... 更多...
重温广播
dramashengnan
  December 18th, 2016

《剩男剩女衬唔衬？》

988 广播剧团 轻松搞笑剧 玩弄爱情嘅人会有咩下场？ ... 更多...
企业起飞
enterlatesr
  December 18th, 2016

第66集：iNPublishers 室内设计杂志出版社的创办人殷乙洲

Iko 在22岁那年 创办了iNPublishers，并出版... 更多...