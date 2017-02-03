卫生部正式宣布，从2017年2月1日起，在《2017年烟草產品管制（修正）条例》的11（w）及11（x）条文下，全国的公共公园、国家公园及州公园将进一步扩大成為禁烟区。 卫生总监诺希山今天发文告指出，除了公共公园的停车场之外，烟民也禁止在露营区、球场、游乐场、半岛各...