1月20日：反贪会1MDB查案官巴里被指滥权，退休不到1个月就被调查！
反贪污委员会前特别行动组主任巴里月初甫退休，但如今他却因被指涉嫌于在职期间滥用职权，试图阻挠警方调查其妻子而被调查。 全国总警长 卡立阿布巴卡 今天证实，警方于去年底 在吉兰丹接获投报，指巴里的妻子卷入一宗遗产纠纷而被人报案，要求警方介入调查。当时还是 反贪会官员的...更多...
特朗普走马上任 美国各地示威游行美国当选总统特朗普将于当地时间1月20日中午宣誓就职（大马2... 更多...
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1月19日：学校熟食酝酿涨价物价腾涨，大部分坐落城市地带的学... 更多...
被控非法传教罪成 卡立沙末或失议员资格诚信党沙亚南区国会议员卡立沙末, 今天被巴生伊斯兰法庭，被判... 更多...
谭咏麟与周杰伦精彩对唱 香港演唱会画下完美句点
周杰伦「地表最强」演唱会一连九场在香港红磡举行，昨晚香港最终场更出现令人意想不到的神秘嘉宾，纵横影歌坛的巨星谭咏麟现身周董演唱会上，顿时歌迷尖叫声破表！两人合唱「千里之外」及粤语歌「一生中最爱」，让歌迷是大饱耳福，周董在香港的九场演出也划下完美的句点！ 周董此次巡回至香港特别选唱了粤语歌「一生...更多...
华仔漏夜回港送医 伤后情况全程曝光！在泰国拍摄广告意外坠马受伤的刘德华，漏夜乘坐专机送返香港养... 更多...
Robynn和Kendy破茧而出 「Wet look」拍摄新歌《负摄石》经过一年时间沉淀和调整后的Rob... 更多...
华仔泰国拍广告坠马 腰脊骨裂伤势不轻香港天王刘德华，惊传泰国拍摄广告堕马受伤... 更多...
儿子迫不及待来相见 Baby生baby了！2017年娱乐圈喜事！Angelababy（Baby）今晨在... 更多...
为什么女人经常手脚冰冷？
女性为什么容易出现手脚冷？ 传统医学认为，女子容易因为气血失调而出现肢体疾病。气虚、血虚，会造成血液运行不畅、血液量不足，从而导致女性一年四季都出现手脚冰冷。另外，如果受到寒邪、或者体质虚弱，甚至情绪变化都会导致手脚冰冷。 根据中医的辩证原则，可分为4种类型： 一、阳气不足：这种情...更多...
简单易懂的鸡年DIY亲子活动一转眼华人农历新年又到了，把家里打扫一遍和布置一下，让自己的... 更多...
《风水贴士》+《财运色彩》 让你鸡年行好运！正所谓，洞悉先机，就不会错失良机！ ... 更多...
2016年世界百大美女 周子瑜攀高第八林允排十四！美国电影网站「TC Candler」公布... 更多...
谁说大马房市泡沫化？
有人说 ,马来西亚房地产目的前正处于泡沫化现象，但这个说法到底是否属实？ 美国当年经历经济大萧条，随之而来的房产泡沫后果所带来的严重性，全球皆受波及无一幸免。 马来西亚拉曼大学（UTAR）近日就针对大马房产市场做出研究，而结果显示，我国的产业市场相当稳定，并没有类似出现泡沫的迹象...更多...