华人农历新年，是一家大小大团圆的好时刻。在马来西亚，我国华人至今仍然会延续祖籍，以各籍贯传统的方式庆祝新年。 不同的籍贯会吃不同年菜，也有不同的意义。你对大马不同籍贯的年菜佳肴有多认识呢？ 『福建』 碱水糕、蒜炒烧肉、五香肉卷、咸馅汤圆、炒兴化宝贵米粉、鸡蛋卷、鱼膘焖大白菜、福建烘...