在刚过去的的圣诞里，网络里疯传了一张6个女子坐在沙发，手拿啤酒，看似一场闺蜜聚会的照片。 这张照片乍看之下非常普通，但是仔细一看，你会发现怎么6个女子，却只有5对双脚？网民都惊叹，照片里左起第三位女子的双脚怎么不见了？就这样，这张照片成了网民的眼力游戏，考考大家到底第6对脚去了哪儿？ ...