1月26日：关税局税收历史创新高 全都有赖GST!
拜去年全年征收消费税所赐，关税局于2016年的税收创下历史新高，获得570亿3000万令吉税收，超越540亿令吉的税收目标，其中消费税贡献了412亿令吉，为最大比例税收。 财政部副部长奥斯曼阿兹披露，关税局去年的税收，相比2015年增加了33.6%，也比540亿令吉...更多...
1月25日：土著团结党建议组在野联盟 下月与伊党会面谈合作土著团结党名誉主席敦马哈迪宣佈，... 更多...
雨下不停淹柔州7县 数千灾黎遣至40疏散中心连绵不停的大雨，致使东海岸的灾情严重外，南马在年关此刻噩梦重... 更多...
面包内有活蛆虫视频疯传 面包公司声明：这不可能！食物安全及不净问题近期频频被摆上网络，继老鼠横行面包店及7-... 更多...
TM免费网速升级 你符合资格吗？随着首相拿督斯里纳吉在《2017财政预算案》里宣布，今年宽频... 更多...
2017 贺岁电影有哪些？
1.《西游2伏妖篇》 类型：古装魔幻喜剧 期待指数： 上映日期：1月28日 捧着周星驰和徐克“王终见王”的两大招牌，《西游2伏妖篇》肯定成为今年大马贺岁片里备受瞩目的片子之一。虽然搞笑天王周星驰不再现身荧幕前，但是由星爷监制的电影向来口碑大好。去年由...更多...
真的“Nobody”了 Wonder Girls宣布解散！出道10年的韩国女子天团「Won... 更多...
林奕匡《难得一遇》MV首播会林奕匡（Phil）于早前星期天假... 更多...
鼓鼓SOLO出道 签唱会揭晓好成绩五冠王「全能型魔电新声」鼓鼓#GBOY... 更多...
988玩强单曲：黄渤《过去了》是的，文案也”过去了”。 翻开自己过去一年的日记，读上... 更多...
大马各籍贯华人 年菜吃什么？
华人农历新年，是一家大小大团圆的好时刻。在马来西亚，我国华人至今仍然会延续祖籍，以各籍贯传统的方式庆祝新年。 不同的籍贯会吃不同年菜，也有不同的意义。你对大马不同籍贯的年菜佳肴有多认识呢？ 『福建』 碱水糕、蒜炒烧肉、五香肉卷、咸馅汤圆、炒兴化宝贵米粉、鸡蛋卷、鱼膘焖大白菜、福建烘...更多...
为什么女人经常手脚冰冷？女性为什么容易出现手脚冷？ 传统医学认为，女子容易因为... 更多...
简单易懂的鸡年DIY亲子活动一转眼华人农历新年又到了，把家里打扫一遍和布置一下，让自己的... 更多...
《风水贴士》+《财运色彩》 让你鸡年行好运！正所谓，洞悉先机，就不会错失良机！ ... 更多...
谁说大马房市泡沫化？
有人说 ,马来西亚房地产目的前正处于泡沫化现象，但这个说法到底是否属实？ 美国当年经历经济大萧条，随之而来的房产泡沫后果所带来的严重性，全球皆受波及无一幸免。 马来西亚拉曼大学（UTAR）近日就针对大马房产市场做出研究，而结果显示，我国的产业市场相当稳定，并没有类似出现泡沫的迹象...更多...