反贪污委员会前特别行动组主任巴里月初甫退休，但如今他却因被指涉嫌于在职期间滥用职权，试图阻挠警方调查其妻子而被调查。 全国总警长 卡立阿布巴卡 今天证实，警方于去年底 在吉兰丹接获投报，指巴里的妻子卷入一宗遗产纠纷而被人报案，要求警方介入调查。当时还是 反贪会官员的...