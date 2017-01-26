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caring_slider-hero-banner 金鸡过好年之《迎春习俗知多D》

《迎春习俗知多D》让你过个快乐丰收年！
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  January 26th, 2017      |     新闻线

1月26日：关税局税收历史创新高 全都有赖GST!

  拜去年全年征收消费税所赐，关税局于2016年的税收创下历史新高，获得570亿3000万令吉税收，超越540亿令吉的税收目标，其中消费税贡献了412亿令吉，为最大比例税收。 财政部副部长奥斯曼阿兹披露，关税局去年的税收，相比2015年增加了33.6%，也比540亿令吉...

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  January 25th, 2017

1月25日：土著团结党建议组在野联盟 下月与伊党会面谈合作

  土著团结党名誉主席敦马哈迪宣佈，... 更多...
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  January 25th, 2017

雨下不停淹柔州7县 数千灾黎遣至40疏散中心

连绵不停的大雨，致使东海岸的灾情严重外，南马在年关此刻噩梦重... 更多...
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  January 24th, 2017

面包内有活蛆虫视频疯传 面包公司声明：这不可能！

食物安全及不净问题近期频频被摆上网络，继老鼠横行面包店及7-... 更多...
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  January 24th, 2017

TM免费网速升级 你符合资格吗？

随着首相拿督斯里纳吉在《2017财政预算案》里宣布，今年宽频... 更多...
八娱乐
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  January 26th, 2017      |     中港台

2017 贺岁电影有哪些？

  1.《西游2伏妖篇》 类型：古装魔幻喜剧 期待指数：    上映日期：1月28日 捧着周星驰和徐克“王终见王”的两大招牌，《西游2伏妖篇》肯定成为今年大马贺岁片里备受瞩目的片子之一。虽然搞笑天王周星驰不再现身荧幕前，但是由星爷监制的电影向来口碑大好。去年由...

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  January 26th, 2017

真的“Nobody”了 Wonder Girls宣布解散！

  出道10年的韩国女子天团「Won... 更多...
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  January 25th, 2017

林奕匡《难得一遇》MV首播会

  林奕匡（Phil）于早前星期天假... 更多...
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  January 23rd, 2017

鼓鼓SOLO出道 签唱会揭晓好成绩五冠王

  「全能型魔电新声」鼓鼓#GBOY... 更多...
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  January 22nd, 2017

988玩强单曲：黄渤《过去了》

是的，文案也”过去了”。 翻开自己过去一年的日记，读上... 更多...
谈生活
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  January 24th, 2017      |     饮饮食食

大马各籍贯华人 年菜吃什么？

华人农历新年，是一家大小大团圆的好时刻。在马来西亚，我国华人至今仍然会延续祖籍，以各籍贯传统的方式庆祝新年。 不同的籍贯会吃不同年菜，也有不同的意义。你对大马不同籍贯的年菜佳肴有多认识呢？ 『福建』 碱水糕、蒜炒烧肉、五香肉卷、咸馅汤圆、炒兴化宝贵米粉、鸡蛋卷、鱼膘焖大白菜、福建烘...

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  January 20th, 2017

为什么女人经常手脚冰冷？

女性为什么容易出现手脚冷？ 传统医学认为，女子容易因为... 更多...
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  January 16th, 2017

六个女人五双脚？

在刚过去的的圣诞里，网络里疯传了一张6个女子坐在沙发，手拿啤... 更多...
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  January 12th, 2017

简单易懂的鸡年DIY亲子活动

一转眼华人农历新年又到了，把家里打扫一遍和布置一下，让自己的... 更多...
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  December 28th, 2016

《风水贴士》+《财运色彩》 让你鸡年行好运！

  正所谓，洞悉先机，就不会错失良机！ ... 更多...
逛市场
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  January 18th, 2017      |     潮楼产业

谁说大马房市泡沫化？

有人说 ,马来西亚房地产目的前正处于泡沫化现象，但这个说法到底是否属实？ 美国当年经历经济大萧条，随之而来的房产泡沫后果所带来的严重性，全球皆受波及无一幸免。 马来西亚拉曼大学（UTAR）近日就针对大马房产市场做出研究，而结果显示，我国的产业市场相当稳定，并没有类似出现泡沫的迹象...

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  January 2nd, 2017

2016年10大最受欢迎Apps 你全部都有吗？

2016过去了，3C市场各种智能手机apps大行其道，那成千... 更多...
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  December 19th, 2016

PIN & PAY 明年实行 更新信用卡PIN方法！

国家银行将从2017年1月起，实行新的信用卡和转账卡安全验证... 更多...
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  December 19th, 2016

5个简单技巧 让家居更舒适

买房涉及到庞大的开销和左右生活起居，作为房子的主人，如果有意... 更多...
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  December 19th, 2016

看屋技巧马上学会

跟经纪或业主去看房，到底要看些什么呢？房子的坐向、格局、厨房... 更多...

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大城心事 上网听重播！ 每个星期五晚上10时至1时的《大城心事》，由DJ陈峰接听听众 Call In 进来的电话，以他自己的方式来为听众解围。
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  January 6th, 2017      |     最新剧集

大旺街

  剧名：大旺街（2017年贺岁剧） 导演：廖日豪  编剧：曾毅恒  配音：邱雯姗 演员：陈川珲、朱广威、童沁、许方齐、郑祺源、梁观友 集数：15 剧种：幽默与温馨 讯息：表达在繁华及高度发展的社会里，不应忽略及摒弃一些传统的建筑和文化。在现今的进步时代...

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  January 5th, 2017

友没友

你有朋友吗？。。。。有。 你有真心相待的朋友吗？。。。... 更多...
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  December 22nd, 2016

企业起飞

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  January 24th, 2017

2017大城心事

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