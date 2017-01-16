聚焦点
January 16th, 2017 | 国外
2月15日起正式征收 新国入境费约20令吉
步大马后尘，新加坡也宣布向外国车辆征收入境费了！ 新加坡交通部今日宣布，从2月15日开始，所有入境新加坡的外国注册车子，都必须缴付入境费（RRC），费用是6.40新元（约20令吉）。 根据当局的通告，不管是从兀兰关卡（Woodlands）抑或马新第二通道（TUAS）通关，都必须缴付上述入...更多...
January 16th, 2017
1月16日：入境新加坡须缴20令吉过路费新加坡陆路交通局宣佈，从2月15... 更多...
January 16th, 2017
中央监督系统故障 全马Shell油站服务瘫痪大马蚬壳油站的中央监督系统因为出现技术性... 更多...
January 13th, 2017
1月13日：阿邦佐哈里接棒就任砂州首长砂拉越州土保党穆斯林署理主席阿邦... 更多...
January 12th, 2017
1月12日：选委会：大选未有眉目，420万人尚未登记为选民！选举委员会主席莫哈末哈欣说，人民... 更多...
January 16th, 2017 | 中港台
aMEI嗨唱60场 “乌托邦2.0庆典”粗估票房吸金30亿！
千呼万唤始出来！华语天后aMEI的「乌托邦世界巡城演唱会」进化成全新的「乌托邦2.0庆典」，将於8月12日唱回台湾，连续三个週六日连唱6场，震撼高雄巨蛋！ 「乌托邦2.0庆典」目前敲定近60场，以一场平均2万人次观看，一张票平均2500元，粗估将创造逾30亿的商业价值。 「乌托邦2.0庆...更多...
January 12th, 2017
华语乐坛创作新女声爱幻想 郭修彧為初恋谱《幻想的作品》华语乐坛创作新女声郭修彧（Shio）新歌... 更多...
January 11th, 2017
迪士尼影业力邀 A-Lin唱活《海洋之心》！天生歌姬A-Lin温暖醇厚的嗓音果真如「声吶」般获得各界迴响... 更多...
January 7th, 2017
988玩强单曲：周柏豪《有生一天》刚刚升为人夫... 更多...
January 7th, 2017
988玩强单曲：徐佳莹《是日救星》LALA徐佳莹推出自己作词的新单... 更多...
January 12th, 2017
简单易懂的鸡年DIY亲子活动一转眼华人农历新年又到了，把家里打扫一遍和布置一下，让自己的... 更多...
December 28th, 2016
《风水贴士》+《财运色彩》 让你鸡年行好运！正所谓，洞悉先机，就不会错失良机！ ... 更多...
December 28th, 2016
2016年世界百大美女 周子瑜攀高第八林允排十四！美国电影网站「TC Candler」公布... 更多...
December 20th, 2016
今年冬季10大颜色 这样穿就对了！这个冬季，如果你的橱柜里，除了黑白灰，还是说黑白灰，那你的世... 更多...
January 2nd, 2017 | 3C情报
2016年10大最受欢迎Apps 你全部都有吗？
2016过去了，3C市场各种智能手机apps大行其道，那成千上万的apps中，那些apps是最受玩家所爱，一直都是稳占市场最前位置的呢？ 著名的外国研究公司 Nielsen 刚刚发布了 2016 十大最受欢迎智能手机应用程式（Apps）的排行榜,稳占3C市场 iOS 及 Android 平台的...更多...
December 19th, 2016
PIN & PAY 明年实行 更新信用卡PIN方法！国家银行将从2017年1月起，实行新的信用卡和转账卡安全验证... 更多...
December 19th, 2016