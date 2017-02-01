订阅我们


Close
线上收听
跟随我们     
988
%e4%bd%95%e5%ae%9c%e5%a8%9f-%e9%a3%8e%e6%b0%b4%e8%be%be%e4%ba%ba-slider 2017鸡年十二生肖运程

caring_slider-hero-banner 金鸡过好年之《迎春习俗知多D》

《迎春习俗知多D》让你过个快乐丰收年！
cny-1 988一家亲亲过好年 Like 爆大赏

最新贺岁短片和贺曲，隆重推介！
kennyhoo 《风水贴士》+《财运色彩》 让你鸡年行好运！

cny-2 988一家亲亲过好年 Like 爆大赏

最新贺岁短片和贺曲，隆重推介！
cny-3 988一家亲亲过好年 Like 爆大赏

最新贺岁短片和贺曲，隆重推介！

聚焦点

morning-up
stand-by-you

goodshow
topline-news
新闻最正点
tp3
  February 1st, 2017      |     新闻线

2月1日：美大使馆确认大马不在访美禁足令名单

  已故砂拉越前首长阿德南的夫人查米拉，将代表砂国阵土保党，出征丹绒拿督区州议席补选。 砂首长兼土保党主席阿邦佐哈里今天召开记者会宣佈这项消息，但查米拉并没有出席记者会。 报导指出，查米拉一直活跃于砂州慈善和志愿活动，特别是在教育、卫生和环境等领域，也作出巨大贡献...

更多...
civilservant
  February 1st, 2017

大马公务员比例世界之冠 庞大开支须正视

马来西亚公务员人数庞大得惊人，根据数据显示，每19.37人当... 更多...
tp4
  January 31st, 2017

1月31日： MARA主席被冻结职务 反贪会开档调查

  人民信託局（MARA）董事尤索夫... 更多...
gtimedia-coursesmalaysia-dental-health-in-malaysia
  January 31st, 2017

2月燃油价格涨 牙科收费也将近期内调整

政府公布最新油价，2月燃油价格将前面调涨！ 相比起1月... 更多...
tp4
  January 26th, 2017

1月26日：关税局税收历史创新高 全都有赖GST!

  拜去年全年征收消费税所赐，关税局... 更多...
八娱乐
movie
  January 26th, 2017      |     中港台

2017 贺岁电影有哪些？

  1.《西游2伏妖篇》 类型：古装魔幻喜剧 期待指数：    上映日期：1月28日 捧着周星驰和徐克“王终见王”的两大招牌，《西游2伏妖篇》肯定成为今年大马贺岁片里备受瞩目的片子之一。虽然搞笑天王周星驰不再现身荧幕前，但是由星爷监制的电影向来口碑大好。去年由...

更多...
wg_nobody_pic1
  January 26th, 2017

真的“Nobody”了 Wonder Girls宣布解散！

  出道10年的韩国女子天团「Won... 更多...
%e6%9e%97%e5%a5%95%e5%8c%a1%e3%80%88%e9%9b%a3%e5%be%97%e4%b8%80%e9%81%87%e3%80%89mv-photo-1
  January 25th, 2017

林奕匡《难得一遇》MV首播会

  林奕匡（Phil）于早前星期天假... 更多...
gugu
  January 23rd, 2017

鼓鼓SOLO出道 签唱会揭晓好成绩五冠王

  「全能型魔电新声」鼓鼓#GBOY... 更多...
huangbo
  January 22nd, 2017

988玩强单曲：黄渤《过去了》

是的，文案也”过去了”。 翻开自己过去一年的日记，读上... 更多...
谈生活
cold
  January 31st, 2017      |     健康

佳节期间易感冒 天然疗方助舒缓

  今年新年天气较冷，再加上拜年时的劳碌奔波、疲累、迟睡，许多身子较弱的朋友很容易因此感冒。以下有一些天然疗法，可供大家参考！ 用精油来舒缓鼻塞问题。 滴两滴绿花白千层精油（niaouli essential oil）和三滴尤加利精油（eucalyptus radiata...

更多...
cny-food-1920x693
  January 24th, 2017

大马各籍贯华人 年菜吃什么？

华人农历新年，是一家大小大团圆的好时刻。在马来西亚，我国华人... 更多...
hand
  January 20th, 2017

为什么女人经常手脚冰冷？

女性为什么容易出现手脚冷？ 传统医学认为，女子容易因为... 更多...
reddit
  January 16th, 2017

六个女人五双脚？

在刚过去的的圣诞里，网络里疯传了一张6个女子坐在沙发，手拿啤... 更多...
kennyhoo
  December 28th, 2016

《风水贴士》+《财运色彩》 让你鸡年行好运！

  正所谓，洞悉先机，就不会错失良机！ ... 更多...
逛市场
fbtv2
  February 1st, 2017      |     3C情报

Facebook开发电视机顶盒应用程式

  美国《华尔街日报》引述相关人士的消息，表示Facebook目前正研发一个电视机顶盒（set-top boxes）应用程式。该应用程式将可以在电视机顶盒里运作，包括Apple TV。 这个世界最大的社交网络也正与数家媒体公司商谈，希望获得长视频的授权。 对此，Faceb...

更多...
furniture
  January 31st, 2017

教你十个小绝招 轻轻松松选家具

家具的挑选是一件非常麻烦的事，在繁多的国内外品牌和风格迥异琳... 更多...
housingbubble
  January 18th, 2017

谁说大马房市泡沫化？

有人说 ,马来西亚房地产目的前正处于泡沫化现象，但这个说法到... 更多...
apps
  January 2nd, 2017

2016年10大最受欢迎Apps 你全部都有吗？

2016过去了，3C市场各种智能手机apps大行其道，那成千... 更多...
pinpay
  December 19th, 2016

PIN & PAY 明年实行 更新信用卡PIN方法！

国家银行将从2017年1月起，实行新的信用卡和转账卡安全验证... 更多...

演唱会 / 最新消息与活动

敬请守住988官方网站，我们会随时更新最新的消息与活动，让你时时刻刻得知最新资讯、娱乐、游戏等。让你不止能跟上潮流趋势，也能让你跟上最新社会动态！

drinho-contest
给我们你的微笑！
354354
互动城市 这里有全国各州、各地；不同乡团，不同组织举办的社区活动资讯，让大家一起动起来！


cityheartbeatsreplay
大城心事 上网听重播！ 每个星期五晚上10时至1时的《大城心事》，由DJ陈峰接听听众 Call In 进来的电话，以他自己的方式来为听众解围。
6590814954945988747

cny-300x443
988一家亲亲过好年 Like爆大赏 赶快在新年投票，你有机会赢取现金奖哦！

竞赛

988_lucky-fat-man-contest-tab
mmh_contest-tab
988harvey-norman%e7%a0%8c%e4%b8%80%e7%a0%8c-768x470-01

音乐榜

  • 精彩声势排行榜
  • 韩风吹过榜
  • 全球华语歌曲排行榜
  • 阅读全部
  • 阅读全部
  • 阅读全部


精彩重播
%e5%a4%a7%e6%97%ba%e8%a1%97-600x335-01
  January 6th, 2017      |     最新剧集

大旺街

  剧名：大旺街（2017年贺岁剧） 导演：廖日豪  编剧：曾毅恒  配音：邱雯姗 演员：陈川珲、朱广威、童沁、许方齐、郑祺源、梁观友 集数：15 剧种：幽默与温馨 讯息：表达在繁华及高度发展的社会里，不应忽略及摒弃一些传统的建筑和文化。在现今的进步时代...

更多...
%e5%8f%8b%e6%b2%a1%e5%8f%8b-fb-01_revised
  January 5th, 2017

友没友

你有朋友吗？。。。。有。 你有真心相待的朋友吗？。。。... 更多...
qiqf1920x693
  December 22nd, 2016

企业起飞

... 更多...
%e5%a4%a7%e5%9f%8e%e5%bf%83%e4%ba%8b
  January 24th, 2017

2017大城心事

... 更多...