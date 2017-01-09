聚焦点
1月9日：建商会及33相关行业恫言 不撤销EMC政策屋价或调涨
大马建筑商公会联合33个建筑工业相关公会，反对政府落实僱主强制承担（EMC）政策，若政府无法收回成命，该政策将促使建筑商成本增至2至3%，届时不排除成本转嫁消费者身上，令屋价调涨。 建筑商公会今天也会提呈一份信函给首相，要求政府收回有关政策。 建筑商公会会长符绩理认为，该项政策无法利惠国...更多...
1月6日：社交媒体炫富留线索 反贪会打贪靠面书建功公务员在脸书或Instagram... 更多...
1月5日：英《FT》旗下《投资参考》预测 我国6至9月间大选英国《金融时报》旗下《投资参考》（FT Confidenti... 更多...
搜出300万金条现金人赃并获 被捕秘书长是莫哈末阿里夫！被反贪会揭露出国打高球、生活豪奢、妻妾成群的涉贪秘书长，原来... 更多...
1月4日：人头税措施打乱雇主预算 员工今年花红或缩水政府去年杪突然宣布强制僱主承担外劳人头税，一再打乱相关领域私... 更多...
988玩强单曲：周柏豪《有生一天》
刚刚升为人夫的周柏豪，推出全新歌曲《有生一天》，并宣布自己将二度攻入红馆开个唱！ 《有生一天》MV 重金打造，除了飞到台湾拍摄，更邀来台湾金曲奖导演陳映为他度身订造，以上下集故事形成呈献。 这只MV以平行時空为蓝本。MV跟歌曲一样，讲述关于...更多...
988玩强单曲：徐佳莹《是日救星》LALA徐佳莹推出自己作词的新单... 更多...
八三夭强打单曲《干啦干啦》任贤齐阿信“声援”！2016 友情万岁！友情铁三角：八三夭＋任贤齐＋五月天 阿信... 更多...
王菲“幻乐一场”只唱不说 窦靖童同台和音撑妈妈超级天后王菲1230开唱，两小时真的只唱一字不说，而最大吸睛... 更多...
苏打绿与国家交响乐团跨界合作 登上国家音乐厅演出第一团！即将休团的苏打绿，2017年1月1日，将与国家交响乐团跨界合... 更多...
《风水贴士》+《财运色彩》 让你鸡年行好运！
正所谓，洞悉先机，就不会错失良机！ 风水大师Kenny Hoo许鸿方，在2017年丁酉火鸡这个“生机年”，在988《2017鸡年到》新年特备邀请下，特别在《风水贴士》+《财运色彩》两个小单元中“赠你两句”，让你在鸡年有盏指路明灯，催吉避凶行好运！ 万勿错过咯，各位！ ...更多...
2016年世界百大美女 周子瑜攀高第八林允排十四！美国电影网站「TC Candler」公布... 更多...
10大靠近MRT的美食和景点马来西亚双溪毛糯至加影的吉隆坡捷运（MRT）第一阶段，在12... 更多...
今年冬季10大颜色 这样穿就对了！这个冬季，如果你的橱柜里，除了黑白灰，还是说黑白灰，那你的世... 更多...
#988任我行 雪兰莪生态旅游特辑... 更多...
2016年10大最受欢迎Apps 你全部都有吗？
2016过去了，3C市场各种智能手机apps大行其道，那成千上万的apps中，那些apps是最受玩家所爱，一直都是稳占市场最前位置的呢？ 著名的外国研究公司 Nielsen 刚刚发布了 2016 十大最受欢迎智能手机应用程式（Apps）的排行榜,稳占3C市场 iOS 及 Android 平台的...更多...