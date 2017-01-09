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  January 9th, 2017      |     新闻线

1月9日：建商会及33相关行业恫言 不撤销EMC政策屋价或调涨

大马建筑商公会联合33个建筑工业相关公会，反对政府落实僱主强制承担（EMC）政策，若政府无法收回成命，该政策将促使建筑商成本增至2至3%，届时不排除成本转嫁消费者身上，令屋价调涨。 建筑商公会今天也会提呈一份信函给首相，要求政府收回有关政策。 建筑商公会会长符绩理认为，该项政策无法利惠国...

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  January 6th, 2017

1月6日：社交媒体炫富留线索 反贪会打贪靠面书建功

  公务员在脸书或Instagram... 更多...
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  January 5th, 2017

1月5日：英《FT》旗下《投资参考》预测 我国6至9月间大选

英国《金融时报》旗下《投资参考》（FT Confidenti... 更多...
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  January 5th, 2017

搜出300万金条现金人赃并获 被捕秘书长是莫哈末阿里夫！

被反贪会揭露出国打高球、生活豪奢、妻妾成群的涉贪秘书长，原来... 更多...
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  January 5th, 2017

1月4日：人头税措施打乱雇主预算 员工今年花红或缩水

政府去年杪突然宣布强制僱主承担外劳人头税，一再打乱相关领域私... 更多...
八娱乐
pakhou
  January 7th, 2017      |     玩强单曲

988玩强单曲：周柏豪《有生一天》

    刚刚升为人夫的周柏豪，推出全新歌曲《有生一天》，并宣布自己将二度攻入红馆开个唱！ 《有生一天》MV 重金打造，除了飞到台湾拍摄，更邀来台湾金曲奖导演陳映为他度身订造，以上下集故事形成呈献。 这只MV以平行時空为蓝本。MV跟歌曲一样，讲述关于...

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lala
  January 7th, 2017

988玩强单曲：徐佳莹《是日救星》

  LALA徐佳莹推出自己作词的新单... 更多...
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  January 3rd, 2017

八三夭强打单曲《干啦干啦》任贤齐阿信“声援”！

2016 友情万岁！友情铁三角：八三夭＋任贤齐＋五月天 阿信... 更多...
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  December 31st, 2016

王菲“幻乐一场”只唱不说 窦靖童同台和音撑妈妈

超级天后王菲1230开唱，两小时真的只唱一字不说，而最大吸睛... 更多...
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  December 30th, 2016

苏打绿与国家交响乐团跨界合作 登上国家音乐厅演出第一团！

即将休团的苏打绿，2017年1月1日，将与国家交响乐团跨界合... 更多...
谈生活
kennyhoo
  December 28th, 2016      |     时尚休闲

《风水贴士》+《财运色彩》 让你鸡年行好运！

  正所谓，洞悉先机，就不会错失良机！ 风水大师Kenny Hoo许鸿方，在2017年丁酉火鸡这个“生机年”，在988《2017鸡年到》新年特备邀请下，特别在《风水贴士》+《财运色彩》两个小单元中“赠你两句”，让你在鸡年有盏指路明灯，催吉避凶行好运！ 万勿错过咯，各位！ ...

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  December 28th, 2016

2016年世界百大美女 周子瑜攀高第八林允排十四！

  美国电影网站「TC Candler」公布... 更多...
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  December 20th, 2016

10大靠近MRT的美食和景点

马来西亚双溪毛糯至加影的吉隆坡捷运（MRT）第一阶段，在12... 更多...
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  December 20th, 2016

今年冬季10大颜色 这样穿就对了！

这个冬季，如果你的橱柜里，除了黑白灰，还是说黑白灰，那你的世... 更多...
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  December 20th, 2016

#988任我行 雪兰莪生态旅游特辑

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逛市场
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  January 2nd, 2017      |     3C情报

2016年10大最受欢迎Apps 你全部都有吗？

2016过去了，3C市场各种智能手机apps大行其道，那成千上万的apps中，那些apps是最受玩家所爱，一直都是稳占市场最前位置的呢？ 著名的外国研究公司 Nielsen 刚刚发布了 2016 十大最受欢迎智能手机应用程式（Apps）的排行榜,稳占3C市场 iOS 及 Android 平台的...

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  December 19th, 2016

PIN & PAY 明年实行 更新信用卡PIN方法！

国家银行将从2017年1月起，实行新的信用卡和转账卡安全验证... 更多...
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  December 19th, 2016

5个简单技巧 让家居更舒适

买房涉及到庞大的开销和左右生活起居，作为房子的主人，如果有意... 更多...
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  December 19th, 2016

看屋技巧马上学会

跟经纪或业主去看房，到底要看些什么呢？房子的坐向、格局、厨房... 更多...
yanjian
  December 19th, 2016

眼见，未必为实！

我叫阿明，是四位孩子的父亲，因为经济不景，被公司裁了，为了生... 更多...

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2016十大新闻出炉！ 看看是那10则新闻众望所归！
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  January 6th, 2017      |     最新剧集

《大旺街》

  剧名：大旺街（2017年贺岁剧） 导演：廖日豪  编剧：曾毅恒  配音：邱雯姗 演员：陈川珲、朱广威、童沁、许方齐、郑祺源、梁观友 集数：15 剧种：幽默与温馨 讯息：表达在繁华及高度发展的社会里，不应忽略及摒弃一些传统的建筑和文化。在现今的进步时代...

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  January 5th, 2017

友没友

你有朋友吗？。。。。有。 你有真心相待的朋友吗？。。。... 更多...
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星光背后

娱乐圈内有人财富万贯，有人千疮百孔 有人名成利就，有人... 更多...
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  December 20th, 2016

星灵人间

第一集 第二集 第三集 ... 更多...
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  December 18th, 2016

生日快乐

每个生命都有一日特别属于自己慨日子 给难忘的生日快乐.... 更多...