娱乐圈内有人财富万贯，有人千疮百孔 有人名成利就，有人千丝万缕 但系佢地都逃唔过秘密呒煎熬 讯息： 这部剧主要是借助电视圈的人，事，物来描写现今社会的人，为了追求物质，理想，愿望而奋斗。剧中的8个角色就代表了8种不同的社会人，当中他们都 用了属于自己的方式，有好的，又坏的，希望借...