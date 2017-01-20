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  January 20th, 2017      |     新闻线

1月20日：反贪会1MDB查案官巴里被指滥权，退休不到1个月就被调查！

  反贪污委员会前特别行动组主任巴里月初甫退休，但如今他却因被指涉嫌于在职期间滥用职权，试图阻挠警方调查其妻子而被调查。 全国总警长 卡立阿布巴卡 今天证实，警方于去年底 在吉兰丹接获投报，指巴里的妻子卷入一宗遗产纠纷而被人报案，要求警方介入调查。当时还是 反贪会官员的...

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  January 20th, 2017

特朗普走马上任 美国各地示威游行

美国当选总统特朗普将于当地时间1月20日中午宣誓就职（大马2... 更多...
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  January 20th, 2017

JPJ农历新年执法启动 7违例行为不开传票直接控

  这个新年，988温馨提醒您：还是放下手机... 更多...
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  January 19th, 2017

1月19日：学校熟食酝酿涨价

  物价腾涨，大部分坐落城市地带的学... 更多...
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  January 19th, 2017

被控非法传教罪成 卡立沙末或失议员资格

诚信党沙亚南区国会议员卡立沙末, 今天被巴生伊斯兰法庭，被判... 更多...
八娱乐
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  January 20th, 2017      |     中港台

谭咏麟与周杰伦精彩对唱 香港演唱会画下完美句点

周杰伦「地表最强」演唱会一连九场在香港红磡举行，昨晚香港最终场更出现令人意想不到的神秘嘉宾，纵横影歌坛的巨星谭咏麟现身周董演唱会上，顿时歌迷尖叫声破表！两人合唱「千里之外」及粤语歌「一生中最爱」，让歌迷是大饱耳福，周董在香港的九场演出也划下完美的句点！ 周董此次巡回至香港特别选唱了粤语歌「一生...

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  January 19th, 2017

华仔漏夜回港送医 伤后情况全程曝光！

 在泰国拍摄广告意外坠马受伤的刘德华，漏夜乘坐专机送返香港养... 更多...
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  January 19th, 2017

Robynn和Kendy破茧而出 「Wet look」拍摄新歌《负摄石》

  经过一年时间沉淀和调整后的Rob... 更多...
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  January 18th, 2017

华仔泰国拍广告坠马 腰脊骨裂伤势不轻

  香港天王刘德华，惊传泰国拍摄广告堕马受伤... 更多...
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  January 17th, 2017

儿子迫不及待来相见 Baby生baby了！

2017年娱乐圈喜事！Angelababy（Baby）今晨在... 更多...
谈生活
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  January 20th, 2017      |     健康

为什么女人经常手脚冰冷？

女性为什么容易出现手脚冷？ 传统医学认为，女子容易因为气血失调而出现肢体疾病。气虚、血虚，会造成血液运行不畅、血液量不足，从而导致女性一年四季都出现手脚冰冷。另外，如果受到寒邪、或者体质虚弱，甚至情绪变化都会导致手脚冰冷。 根据中医的辩证原则，可分为4种类型： 一、阳气不足：这种情...

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  January 16th, 2017

六个女人五双脚？

在刚过去的的圣诞里，网络里疯传了一张6个女子坐在沙发，手拿啤... 更多...
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  January 12th, 2017

简单易懂的鸡年DIY亲子活动

一转眼华人农历新年又到了，把家里打扫一遍和布置一下，让自己的... 更多...
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  December 28th, 2016

《风水贴士》+《财运色彩》 让你鸡年行好运！

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2016年世界百大美女 周子瑜攀高第八林允排十四！

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  January 18th, 2017      |     潮楼产业

谁说大马房市泡沫化？

有人说 ,马来西亚房地产目的前正处于泡沫化现象，但这个说法到底是否属实？ 美国当年经历经济大萧条，随之而来的房产泡沫后果所带来的严重性，全球皆受波及无一幸免。 马来西亚拉曼大学（UTAR）近日就针对大马房产市场做出研究，而结果显示，我国的产业市场相当稳定，并没有类似出现泡沫的迹象...

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  January 2nd, 2017

2016年10大最受欢迎Apps 你全部都有吗？

2016过去了，3C市场各种智能手机apps大行其道，那成千... 更多...
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  December 19th, 2016

PIN & PAY 明年实行 更新信用卡PIN方法！

国家银行将从2017年1月起，实行新的信用卡和转账卡安全验证... 更多...
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  December 19th, 2016

5个简单技巧 让家居更舒适

买房涉及到庞大的开销和左右生活起居，作为房子的主人，如果有意... 更多...
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  December 19th, 2016

看屋技巧马上学会

跟经纪或业主去看房，到底要看些什么呢？房子的坐向、格局、厨房... 更多...

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玩强追踪 Ribbon 黄若熙 It's My Time 音乐会 2017 1月21日 晚上8点 EZ9 LiveHouse
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988 偶像来了 feat. FS Fuying & Sam 这个星期六 7－8pm 说开偶像的真伪 还你最真挚的偶像

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  January 6th, 2017      |     最新剧集

《大旺街》

  剧名：大旺街（2017年贺岁剧） 导演：廖日豪  编剧：曾毅恒  配音：邱雯姗 演员：陈川珲、朱广威、童沁、许方齐、郑祺源、梁观友 集数：15 剧种：幽默与温馨 讯息：表达在繁华及高度发展的社会里，不应忽略及摒弃一些传统的建筑和文化。在现今的进步时代...

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  January 5th, 2017

友没友

你有朋友吗？。。。。有。 你有真心相待的朋友吗？。。。... 更多...
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企业起飞

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