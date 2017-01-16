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2月15日起正式征收 新国入境费约20令吉

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1月16日：入境新加坡须缴20令吉过路费

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1月12日：选委会：大选未有眉目，420万人尚未登记为选民！

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aMEI嗨唱60场 “乌托邦2.0庆典”粗估票房吸金30亿！

千呼万唤始出来！华语天后aMEI的「乌托邦世界巡城演唱会」进化成全新的「乌托邦2.0庆典」，将於8月12日唱回台湾，连续三个週六日连唱6场，震撼高雄巨蛋！ 「乌托邦2.0庆典」目前敲定近60场，以一场平均2万人次观看，一张票平均2500元，粗估将创造逾30亿的商业价值。 「乌托邦2.0庆...

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六个女人五双脚？

在刚过去的的圣诞里，网络里疯传了一张6个女子坐在沙发，手拿啤酒，看似一场闺蜜聚会的照片。 这张照片乍看之下非常普通，但是仔细一看，你会发现怎么6个女子，却只有5对双脚？网民都惊叹，照片里左起第三位女子的双脚怎么不见了？就这样，这张照片成了网民的眼力游戏，考考大家到底第6对脚去了哪儿？ ...

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  January 12th, 2017

简单易懂的鸡年DIY亲子活动

一转眼华人农历新年又到了，把家里打扫一遍和布置一下，让自己的... 更多...
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  January 2nd, 2017      |     3C情报

2016年10大最受欢迎Apps 你全部都有吗？

2016过去了，3C市场各种智能手机apps大行其道，那成千上万的apps中，那些apps是最受玩家所爱，一直都是稳占市场最前位置的呢？ 著名的外国研究公司 Nielsen 刚刚发布了 2016 十大最受欢迎智能手机应用程式（Apps）的排行榜,稳占3C市场 iOS 及 Android 平台的...

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  December 19th, 2016

PIN & PAY 明年实行 更新信用卡PIN方法！

国家银行将从2017年1月起，实行新的信用卡和转账卡安全验证... 更多...
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看屋技巧马上学会

跟经纪或业主去看房，到底要看些什么呢？房子的坐向、格局、厨房... 更多...
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眼见，未必为实！

我叫阿明，是四位孩子的父亲，因为经济不景，被公司裁了，为了生... 更多...

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