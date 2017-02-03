February 3rd, 2017 | 新闻线
2月3日：全国禁烟扩大 冷气餐馆不能吸烟
卫生部正式宣布，从2017年2月1日起，在《2017年烟草產品管制（修正）条例》的11（w）及11（x）条文下，全国的公共公园、国家公园及州公园将进一步扩大成為禁烟区。 卫生总监诺希山今天发文告指出，除了公共公园的停车场之外，烟民也禁止在露营区、球场、游乐场、半岛各...更多...
February 2nd, 2017
最新烟草管制条例生效 公园列禁烟区卫生部宣布除了公共停车场之外，现在公园也... 更多...
February 2nd, 2017
2月2日：政府医院新医疗收费 2月生效2017年收费（医药）（修正）条... 更多...
February 1st, 2017
大马公务员比例世界之冠 庞大开支须正视马来西亚公务员人数庞大得惊人，根据数据显示，每19.37人当... 更多...
February 1st, 2017
2月1日：美大使馆确认大马不在访美禁足令名单已故砂拉越前首长阿德南的夫人查米... 更多...
January 26th, 2017 | 中港台
2017 贺岁电影有哪些？
1.《西游2伏妖篇》 类型：古装魔幻喜剧 期待指数： 上映日期：1月28日 捧着周星驰和徐克“王终见王”的两大招牌，《西游2伏妖篇》肯定成为今年大马贺岁片里备受瞩目的片子之一。虽然搞笑天王周星驰不再现身荧幕前，但是由星爷监制的电影向来口碑大好。去年由...更多...
January 26th, 2017
真的“Nobody”了 Wonder Girls宣布解散！出道10年的韩国女子天团「Won... 更多...
January 25th, 2017
林奕匡《难得一遇》MV首播会林奕匡（Phil）于早前星期天假... 更多...
January 23rd, 2017
鼓鼓SOLO出道 签唱会揭晓好成绩五冠王「全能型魔电新声」鼓鼓#GBOY... 更多...
January 22nd, 2017
988玩强单曲：黄渤《过去了》是的，文案也”过去了”。 翻开自己过去一年的日记，读上... 更多...
January 31st, 2017 | 健康
佳节期间易感冒 天然疗方助舒缓
今年新年天气较冷，再加上拜年时的劳碌奔波、疲累、迟睡，许多身子较弱的朋友很容易因此感冒。以下有一些天然疗法，可供大家参考！ 用精油来舒缓鼻塞问题。 滴两滴绿花白千层精油（niaouli essential oil）和三滴尤加利精油（eucalyptus radiata...更多...
January 24th, 2017
大马各籍贯华人 年菜吃什么？华人农历新年，是一家大小大团圆的好时刻。在马来西亚，我国华人... 更多...
January 20th, 2017
为什么女人经常手脚冰冷？女性为什么容易出现手脚冷？ 传统医学认为，女子容易因为... 更多...
December 28th, 2016
《风水贴士》+《财运色彩》 让你鸡年行好运！正所谓，洞悉先机，就不会错失良机！ ... 更多...
February 1st, 2017
Facebook开发电视机顶盒应用程式美国《华尔街日报》引述相关人士的消息，表... 更多...
January 31st, 2017
教你十个小绝招 轻轻松松选家具家具的挑选是一件非常麻烦的事，在繁多的国内外品牌和风格迥异琳... 更多...
January 18th, 2017
谁说大马房市泡沫化？有人说 ,马来西亚房地产目的前正处于泡沫化现象，但这个说法到... 更多...
January 2nd, 2017