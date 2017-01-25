雨下不停淹柔州7县 数千灾黎遣至40疏散中心
连绵不停的大雨，致使东海岸的灾情严重外，南马在年关此刻噩梦重临，多个城镇在下足40小时的长命雨后成了灾区！ 根据媒体最新报道，昔加末情况最严重，灾黎人数昨晚倍增，数以千计遭水魔“来袭”的居民，被逼要安顿到40个疏散中心。 当地的居民非常担心2011年农历新年前夕那场可怕的水灾重演，但不幸...更多...
1月25日：土著团结党建议组在野联盟 下月与伊党会面谈合作土著团结党名誉主席敦马哈迪宣佈，... 更多...
1月24日：特朗普签署行政命令 美国正式退出TPP美国总统特朗普在美国时间星期一，... 更多...
面包内有活蛆虫视频疯传 面包公司声明：这不可能！食物安全及不净问题近期频频被摆上网络，继老鼠横行面包店及7-... 更多...
TM免费网速升级 你符合资格吗？随着首相拿督斯里纳吉在《2017财政预算案》里宣布，今年宽频... 更多...
真的“Nobody”了 Wonder Girls宣布解散！
出道10年的韩国女子天团「Wonder Girls」，凭借一首《Nobody》唱响全球，之前屡屡传出解散，经纪公司JYP娱乐今日正式宣布解散消息，成员誉恩、宣美确定离团，下月发表最后单曲。 根据JYP娱乐声明，经过双方长期的协调，最终决定解散Wonder Girls...更多...
2017 贺岁电影有哪些？1.《西游2伏妖篇》 类型：古装魔幻喜剧 ... 更多...
林奕匡《难得一遇》MV首播会林奕匡（Phil）于早前星期天假... 更多...
鼓鼓SOLO出道 签唱会揭晓好成绩五冠王「全能型魔电新声」鼓鼓#GBOY... 更多...
988玩强单曲：黄渤《过去了》是的，文案也”过去了”。 翻开自己过去一年的日记，读上... 更多...
大马各籍贯华人 年菜吃什么？
华人农历新年，是一家大小大团圆的好时刻。在马来西亚，我国华人至今仍然会延续祖籍，以各籍贯传统的方式庆祝新年。 不同的籍贯会吃不同年菜，也有不同的意义。你对大马不同籍贯的年菜佳肴有多认识呢？ 『福建』 碱水糕、蒜炒烧肉、五香肉卷、咸馅汤圆、炒兴化宝贵米粉、鸡蛋卷、鱼膘焖大白菜、福建烘...更多...
为什么女人经常手脚冰冷？女性为什么容易出现手脚冷？ 传统医学认为，女子容易因为... 更多...
简单易懂的鸡年DIY亲子活动一转眼华人农历新年又到了，把家里打扫一遍和布置一下，让自己的... 更多...
《风水贴士》+《财运色彩》 让你鸡年行好运！正所谓，洞悉先机，就不会错失良机！ ... 更多...
谁说大马房市泡沫化？
有人说 ,马来西亚房地产目的前正处于泡沫化现象，但这个说法到底是否属实？ 美国当年经历经济大萧条，随之而来的房产泡沫后果所带来的严重性，全球皆受波及无一幸免。 马来西亚拉曼大学（UTAR）近日就针对大马房产市场做出研究，而结果显示，我国的产业市场相当稳定，并没有类似出现泡沫的迹象...更多...