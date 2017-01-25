连绵不停的大雨，致使东海岸的灾情严重外，南马在年关此刻噩梦重临，多个城镇在下足40小时的长命雨后成了灾区！ 根据媒体最新报道，昔加末情况最严重，灾黎人数昨晚倍增，数以千计遭水魔“来袭”的居民，被逼要安顿到40个疏散中心。 当地的居民非常担心2011年农历新年前夕那场可怕的水灾重演，但不幸...